Studio 45 is een radioprogramma van MVS op SALTO in de regio groot Amsterdam, iedere derde zaterdag van de maand tussen 19.00 en 20.00 uur . Presentator Harold Thiehatten bekend energy healer neemt ons mee in de wereld van kunst cultuur en wetenschap en spiritualiteit Tijdens iedere uitzending ontvangt hij gasten die diepgaand geïnterviewd worden over hun visie op het heden , verleden en toekomst . Waar komen we vandaan , waar staan ze nu , en waar gaan ze naar toe? Deze serieuze talkshow wordt op luchtige wijze muzikaal onderbroken door met disco hits. Studio 45 wordt uitgezonden in groot Amsterdam op de kabel 103.3, in de ether 106.8 en live online via http://salto.nl/streamplayer/radio/stadsfm_live.asp . De uitzendingen worden gearchiveerd op www.mixcloud.com/harold-thiehatten

Studio 45 gemist?

Uitzendingen zijn ook online te beluisteren!

Via Stads FM On demand van Salto. Hieronder vind je een lijst van uitzendingen je meteen kunt luisteren. Daaronder staat een archief van uitzendingen die inmiddels niet meer te beluisteren zijn.

17 december: Buurman en Buurman

Van jong tot oud iedereen kent de animatieserievan Buurman en Buurman.De klussende buurmannen Pat en Mat zagen 40 jaar geleden het levenslicht in Praag en van hieruit veroverden ze de wereld . De serie word uitgezonden van Finland tot Iran .

Het boek ‘A je to’verdiept zich in hetroemruchteverleden van de buurmannen voor de ontstaansgeschiedenis in Praag, de makers en de wereldwijde bekendheid van buurman en buurman .

Te gast in de studio journalist , schrijver en fotograaf Robert Lagendijk .

Klik hier om deze uitzending te beluisteren

19 november: Circle of life

Donderdag 1 December is het wereldaidsdag,het doel van deze dag is om wereldwijd aandacht te vragen voor de aidsproblematiek en op te roepen tot solidariteit met mensen met hiv/aids

Op wereldaidsdag in theater Carré ‘Circle of Life’ . Een informatie bijeenkomst over het leven met HIV , georganiseerd door communicatie bureau Volle maan.

Het wordt een dag waar het leven gevierd wordt en met vol vertrouwen naar de toekomst wordt gekeken ,met een grote verscheidenheid aan inspirerende sprekers en artiesten. Één van de sprekers is long time survivor Greg Louganis een schoonspringer uit Amerika die op verschillende olympische spelen gouden medailles haalde. Zijn documentaire Back on Board is inmiddels genomineerd voor een Emmy award .

Ook wordt in Amsterdam op 1 December het Aidsmonument onthult aan de Ruijterkade . Het kunstwerk , ontworpen door kunstenaar Jean Michel Othoniel heeft de vorm van een levensgroot telraam en telt symbolisch af naar het moment dat aids de wereld uit is .

Klik hier om deze uitzending te beluisteren

29 oktober: The Art of Disco

The Art of Disco episode Androgynous discostars

Afgelopen week overleed de androgynie zanger Pete Burns van Dead or Alive bekend van zijn wereldhit ‘ you spin me round ‘

Androgynie geen modeverschijnsel, door de eeuwen heen zien we al verschillende vormen van androgynie zo heb je de Griekse mythe Hermaphroditus . Handel schreef een opera over Farinelli een van de meest beroemde castraat zangers uit de 17e eeuw . Begin vorige eeuw was er natuurlijk de kermis met de vrouw met de baard . Ook de modewereld heeft zijn androgynie voor beelden , Karl Lagerfeld die zich iedere dag dompelt in een wolk van wit poeder. Zelfs de HEMA haalde in 2011 alle headlines in Nederland door het mannelijke topmodel Andrej Pejic om hun mega push-up BH te promoten .

Muziekanten worden met regelmaat geroemd om hun androgyne uiterlijk , denk aan de eerder dit jaar overleden David Bowie en Prince . De glamrock periode was voor veel androgyne discosterren een toverdoos vol inspiratie om zich geheel te transformeren naar hun ideale beeld. Hun upliftende beats en hun memorabele looks zorgen er voor dat ze tot de verbeelding blijven spreken .

Klik hier om deze uitzending te beluisteren

15 oktober: Herontdekking van het lichaam

Ik sport al jaren , beetje boomstammen gooien in de sportschool , een buikspierklasje ,alles om zo lang mogelijk beeldschoon geconserveerd te blijven . Als zoveel lange mannen heb ik een zwakke rug die ook met regelmaat protesteert. Ik voel me prettig in mijn lichaam , ben bewust van mijn lichaam en onderhoud het goed met gezond voedsel . Trots op de behaalde resultaten . Toen ik hoorde over Gyrotonic vroeg ik mij hard op af of daar geen interessante uitzending in zou zitten . Daarvoor zou je een aantal lessen moeten volgen was het uitdagende antwoord . De afgelopen maanden in voorbereiding van deze uitzending heb ik iedere week een les gevolgd , dat was geen straf op een gegeven moment begon ik er naar uit te kijken en deed spontaan oefeningen thuis . Was onder de indruk van de kennis van zaken . Voelde spieren werken die ik nog nooit eerder gevoeld heb , het was een totaal nieuwe manier van bewegen waar ik alleen nog maar van gehoord had , en nu voel ik de positieve verandering in mijn lijf. Deze uitzending heet niet voor niets de herontdekking van het lichaam.

In de Amsterdamse Fullcircle studio worden zowel het Gyrotonic expansion systeem als ook de Gyrokenesis aangeboden . Te gast in de studio Aleida van Poelgeest , Gyrotonic trainer en stuwende kracht achter de Fullcircle studio .

Klik hier om deze uitzending te beluisteren

17 september: Come together

Dans café Havana in de Reguliersdwarsstraat was in Amsterdam het populairste café in de jaren 90. Door de on-Nederlandse uitstraling was het al snel de plek om gezien te worden door zowel de jonge en trendy homo’s als hun heteroseksuele evenknie . Legendarisch zijn de avonden die in de Havana werden georganiseerd , met de Nickie Nicole show en de musical avonden . De spectaculaire straatfeesten met als jaarlijks hoogtepunt de Hollywood avonden in samenwerking met de iT. Een parade van waanzinnig uitgedoste travestieten en Hollywood iconen vertrokken met koetsen en limousines vanuit de Havana naar de iT. Ook Havana aan zee blijkt een doorslaand succes , de strandfeesten werden door 10 duizenden bezocht . Een succesformule die later in Bloemendaal is voortgezet .

Op 25 september worden al deze herinneringen gevierd tijdens de "sweet memories" reünie van de Havana in de SOHO , te gast in de studio zijn Marit en Ron van de Havana , en ook spreek ik uitgebreid met Frans Monsma over zijn tijd bij de Havana .

Klik hier om deze uitzending te beluisteren

20 augustus: Mathilde

Mathilde , van Zeeuws meisje naar Nederlands bekendste muze . Zelfs nu 39 jaar na haar overlijden is ze nog steeds een bron van inspiratie . Dit najaar verschijnt een uitgebreide biografie in de vorm van een kunstboek met uniek beeldmateriaal. Mathilde was een levend kunstwerk en de modekoningin van de jaren 70 , de vrouw van Carel Willink , en een grootst ambassadrice van de creaties van Fong- Leng.

Maar wie was Maria Theodora Mathilde de Doelder echt ? In het boek verschuift de focus van haar veelbesproken en door mysterie omgeven laatste levensjaren na haar scheiding van Willink naar haar intrigerende leven . Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen zijn er o.a. interviews met de zussen van Mathilde , Fong –Leng , Marthe Roling , Imca Marina , Ger Lammens en Loti en Maria Heyboer Er is nooit eerder gepubliceerd beeldmateriaal , kunst , brieven en poëzie van Mathilde zelf .

Mathilde Muze , Mythe , Mysterie

Te gast in de studio schrijfster Lisette de Zoete

Klik hier om deze uitzending te beluisteren

6 augustus: Canalpride 2016

Een speciale Canalpride uitzending van Studio45. Voor deze uitzending bundel ik de roze krachten met mijn Kulti Kulti collega Robbert Weijers . In deze uitzending wat zijn de ware kleuren van Robbert Weijers ? Ook deze week ben ik weer op pad gegaan voor een aantal bijzondere gesprekken o.a. met acteur en regisseur Igor Vrebac over zijn voorstelling "macho macho". Spreek ik met Narcis een bevlogen Amsterdamse tramchaufeur . En nog een paar verrassingen . Natuurlijk neem ik de grootste discokrakers mee!

Klik hier om deze uitzending te beluisteren

30 juli: Europride 2016

In deze speciale Europride uitzending wordt ik bij gestaan door mijn Kulti Kulti collega Robert Weijers. Als een razende reporter ben ik deze week door pride Amsterdam getrokken , heb interviews met Arnoud van Krimpen van de Shakespearclub van het COC in het Amsterdam Museum, in het zelfde museum sprak ik een bevlogen Irene Hemelaar , directeur LHBTI emancipatie van Amsterdam gaypride . Voor de Amstelstage en het feest bij de Stopera ging ik in gesprek met Diana Hanselaar van cafe Monmatre en tenslotte lag de roze loper uit in de bejaardenhuis de Rietvinck waar ik een ontmoeting had met Victoria False , die met haar dochters tijdens Europride een toer langs bejaardenhuizen doet . verder hebben we poezie en zang, en nemen we de beste hits mee

Klik hier om deze uitzending te beluisteren

23 juli: Engelen in Amsterdam

Amsterdam eind jaren 80 , een nieuw en tot dan onbekende homo ziekte hield de homoscene in een wurggreep . Het is de periode dat ik zelf ook geïnfecteerd werd met het HIV virus . Het is een surrealistische periode die een blijvend litteken heeft achter gelaten van gemis , troost , onbehagen, verminking verdriet en de geur van de dood . Voor velen betekende de ziekte het einde , voor mij en voor anderen gaat de strijd door.

Ewout Eggink van theatergroep Troost schreef vrij naar Angels of America een indringende , nieuwe toneeltekst tegen het decor van de stad met de meest iconische figuren uit de tachtiger jaren. Engelen in Amsterdam gaat over de uitwerking van een verwoestende ziekte op mens en samenleving .

Speciaal voor Europride wordt Engelen in Amsterdam komende week nogmaals uitgevoerd in Het Amsterdams theaterhuis .

Te gast in de studio twee acteurs uit Engelen in Amsterdam Sarah Chorus en Michael Huber

Klik hier om deze uitzending te beluisteren

16 juli: Harold Thiehatten presenteert coole mensen met een vleugje disco

Klik hier om deze uitzending te beluisteren

18 juni: Gordijnen dicht

Door de snelle digitalisering is ons land nu een moderne en levendige informatiesamenleving. Hierdoor is het onderwerp privacy een hot item , als we pakweg 25 jaar geleden privacy wilden dan deden we de gordijnen dicht en de achterdeur op slot . Wifi- tracking , gezichtsherkenning en algoritmes bepalen ons dagelijks leven . Toch heeft iedereen het recht op een privé domein dat niet voor de buitenwereld bestemd is . Op 30 Juni organiseert D66 een symposium in Amsterdam over privacy van de 19e naar de 21e eeuw . Te gast in de uitzending mr drs Eva de Vries , advocaat bij van Doorne advocaten . Ze is verbonden aan de sectie Intellectuele Eigendom en maakt deel uit van het privacy team . Namens D66 maakt ze deel uit van algemeen bestuur van Amsterdam centrum en drs Klaus van den Berg , schrijver van 'de (r)evolutie van de isamenleving' politicoloogtrendwatcher en blogger bij marketingtribune en voor de D66 actief bij de afdeling digitaal66.

Klik hier om deze uitzending te beluisteren

21 mei: Brandend zand

Mijn gast staatbekendals de Frida Khalo van de westelijke eilanden, haar ravissante verschijningdoet menig voorbijganger het hoofd omdraaien. Na haar opleiding aan de Rietveld academie werkt ze als kostuumontwerper voor verschillende film en tv producties. Sinds een aantal jaren heeft ze het roer omgegooid , met de "Lachende pinda " stond ze op menig foodmarkt . Hiermee veroverde ze het culinaire hart van velen met haar eerlijke biologische producten . De kunstenaar in haar zocht naar een vaste plek waar ze een totaal concept kon neerzetten . Dat heeft ze nu gevonden op het Stenen Hoofd daar staat voor de komende twee zomers " Brandend Zand " Daar aan het Westerdok, naast de NSDM pont,verscholen van de drukte van de stad beland je in een andere wereld , Indisch ontmoet het boerenland aan het water , een hangout die Ibiza waardig is , met je voeten in het brandende zand beleef je de wereld van Tamara .

Klik hier om deze uitzending te beluisteren

16 april: Het goddelijke lichaam

'my body is a temple not a amusementpark' is een legendarische uitspraak van de voetballer Edgar Davids . Deze uitzending staat in teken van de bewustwording van je lichaam . Voor iedereen een soepel en gezond lichaam . Te gast in de uitzending danser en actrice Linda de Wolf . Van jongs af aan is beweging haar grote passie, ze wil vooral de beweging begrijpen . Afgelopen week lanceerde ze haar website corebiz.nl . Hier bied ze naast Pilates , verschillende workshops en trainingen aan voor het goddelijke lichaam





Klik hier om deze uitzending te beluisteren

19 maart: Memories of Palmyra

In de uitzending te gast kunstenaar Gerti Bierenbroodspot

Deze uitzending wordt opgedragen aan de vermoorde archeoloog Khaled al - Asaad .

Naar aanleiding van haar tentoonstelling 'memories of Palmyra ' in het weekend van 17 t/m 20 Maart neemt kunstenaar en archeologe Bierenbroodspot ons mee naar Palmyra ,de door IS verwoeste stad van de 1000 zuilen in Syrie . In de oudheid was Palmyra een oase aan de Zijderoute .

Eind vorige eeuw woonde Bierenbroodspot in Palmyra , uit die periode leest zij voor uit haar dagboeken

Klik hier om deze uitzending te beluisteren

20 februari: Dance around the world

Nog niet zo lang geleden kwam Richenel aan in Italië aan op de luchthaven , toen hij iets wilde aanschaffen in een van de kiosken hoorde hij zijn tophit door de luidsprekers knallen . Hij is een van de grootste discosterren in de jaren 80 met zijn megahit 'Dance around the world' veroverde hij de wereld . En nog steeds swingt deze kunstenaar over de hele wereld . Hij is een verhalenverteller pur sang , en zal ons meenemen met zijn verhalen over de legendarische disco's als het DOK en de KU over zijn inspiratie bronnen en hoe hij tegenwoordig de fakkel overdraagt aan jong talent die hij begeleid in Suriname .

Klik hier om deze uitzending te beluisteren

16 januari: My old piano

De uitzending in het teken van oude ambachten , waar het tegenwoordig een logische keuze lijkt om een opleiding in de ICT te volgen , koos mijn gast van vandaag voor een eeuwenoud beroep , Pianotechniek .

Een oude ambacht die niet aan verandering hevig is zoals ICT , maar je wel de kans geeft om er steeds beter in te worden . Het werk is nog steeds het zelfde als 100 jaar geleden . Met eenvoudige middelen laat je het instrument weer klinken als een klok .

Een goed gehoor is wel een vereiste in een octaaf zitten kwinten , tersten en kwarsten , mijn gast vandaag Selina Wouda , neemt ons vandaag mee in alle ins en outs van de piano

Klik hier om deze uitzending te beluisteren