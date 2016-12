« Overzicht MVS video

Op 1 december werd het Aidsmonument in Amsterdam onthuld. In Ihlia is een tentoonstelling aan het monument gewijd. Pim interviewde voor MVS Wiebe van de Woude van Stichting NamenProject, ontwerper Jean-Michel Othoniel, Dolly Bellefleur, wethouder Zorg & Welzijn Eric van den Burg, Harry Kerkhof en Lonneke van den Hoonaard (Ihlia).