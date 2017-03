« Overzicht MVS video

Discussie tussen politici over de versnelde invoering van Prep, het preventieve medicijn tegen HIV. Jennifer Hopelezz, boegbeeld van de actiegroep Prepnu stelt de politici in het COC verkiezingsdebat de vraag waarom het zo lang duurt voordat het medicijn beschikbaar komt voor degenen die het nodig hebben. Kijk op www.gayvote.nl voor meer onderwerpen op dit debat in de Rode Hoed (feb. 2017)