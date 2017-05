« Overzicht MVS video

Arnold Boekhoff en Rijkjan Sikkel hielden dit gesprek eerder tijdens een thema-avond georganiseerd in Den Bosch door COC Noordoost Brabant en Het Veilige Huis. Van dit gesprek zijn toen geen beelden vastgelegd.

De behoefde het openhartige verhaal van Arnold nog eens terug te kunnen zien is nu gerealiseerd in deze 'reproductie' opgenomen op 9 mei 2017 in Zaanstad.

Met dank aan:

www.zonderstempel.nl

www.hetveiligehuis.nl