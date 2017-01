« Overzicht MVS video

Sagi Gross en Jeroen Fransen vertellen over hun nieuwe dansvoorstelling 'What do we know'. De inspiratie voor het stuk kwam van gesprekken met lhbt vluchtelingen uit Syriƫ. Te zien in Theater Bellevue op 18 / 25 januari. Kijk voor meer informatie op www.grossdancecompany.com