« Overzicht MVS video

Rusland, homo, kunstenaar, homofobie en HIV. Dit is Demir Demir(ov), 33 jaar, wonend in Moskou, HIV-positief en in het derde stadium van AIDS.

De eerste solo-tentoonstelling van tekeningen van Demir Demirov uit de serie 'Inner Light'. Russische autoriteiten zien dit werk als 'homo-propaganda' en daarom is het niet mogelijk dit werk in Rusland te exposeren. Tegenwerking door de Russische autoriteiten gaat zelfs zover dat een aantal Nederlandse websites voor hem geblokkeerd zijn. Sinds zijn ontmoeting met Elton John ondervindt Demir tegenwerking op allerlei terreinen. De expositie vindt plaats in het kader van Wereld Aids Dag op 1 december.

De opbrengst van de verkoop van de werken van Demir Demirov komt geheel ten goede aan hem en zijn vrienden, met name ook omdat HIV-medicatie in Rusland aan strikte regels gebonden is en daardoor vrijwel niet verkrijgbaar is.