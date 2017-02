« Overzicht MVS video

Micha bezoekt het Prep Debacle en hoort het laatste nieuws over dit preventieve medicijn tegen HIV.

De (on)mogelijkheden om aan PrEP te komen. Club chUrch en het Aidsfonds organiseren het enige echte PrEP Debacle!

PrEP werkt, het is veilig en legaal in Nederland, maar het kost je wel een slordige € 531 per maand en dit los van de zorgkosten. Minister Schippers gaat het voorlopig niet vergoeden. Maar ondertussen daalt het aantal hiv-infecties met tientallen procenten in Londen en in San Francisco, door formeel en informeel PrEP gebruik. Hoe gaan we hier in Nederland mee om?

Het PrEP Debacle; een ludieke avond waar we eens met wat modder gaan gooien en hopen op actiebereidheid. Een avond waar we er erachter komen wat er mis ging in de strijd tot toegang van PrEP. Samen met experts en activisten proberen we een antwoord te geven op de vraag wat de mogelijkheden in Nederland zijn. Zoals de PrEP Shop Boys die vertellen hoe ze zelf aan PrEP komen.

Het PrEP Debacle voor iedereen die niet jaren kàn wachten!

Met:

Linda Duits, sociaalwetenschapper, als gespreksleider

Louise van Deth, directeur Aidsfonds en Soa Aids Nederland

Dr. Deyn van de Pulse Clinic uit Bangkok

Rob Hermanussen, huisartsennetwerk SeksHAG

Elske Hoornenborg, GGD Amsterdam

Amsterdamse politici: Jan-Bert Vroege D66, Femke Roosma GL, Dennis Boutkan PvdA

Informele PrEPgebruikers en Jennifer Hopelezz van Club ChUrch