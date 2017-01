« Overzicht MVS video

Zaterdag 7 jan 2017 was MVS Gaystation bij de première van de documentaire Gay Babyboom. We spraken er o.a. met regisseur Pim Mookhoek en Sara Coster (Stichting Meer Dan Gewenst) over de kinderwens onder homoseksuele stellen en wat er allemaal bij komt kijken om deze te verwezenlijken. Gay Babyboom is vanavond 12 januari om 21:05 uur te zien bij BNN op NPO 3.