De Regenboogvlag als bindmiddel tussen moslima's en homo's in Slotervaart. Oud stadsdeelvoorzitter Ahmed Marcouch [PvdA, nr. 13] lanceerde onlangs het voorstel de regenboogvlag, het 'vrijheidsymbool' van de LHBTI beweging uit te lenen aan vrouwen in Amsterdam die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Vrijheid kan alleen bestaan als je voor elkaars vrijheden opkomt, aldus Marcouch. In het beeldverslag krijgen de vrouwen de vlag o.a. uithanden van Emir Belatoui (stichting Secret Garden) Souad Boumedien (ambassadeur Gaypride 2017) en Martijn Krediet (producent Scar Tissue). Menne Vellinga (MVS) spreekt Ahmed Marcouch over zijn optreden op deze Vrouwendag.