De lang verwachte samenvatting van een Engels/Russisch vraaggesprek (met dank aan de tolk uit Kirgiziƫ) dat Menne Vellinga (MVS) had met danser en kunstenaar Erwin Sovkov en zijn partner Sergey Sovkov, tijdens de opening van CONNECTED "male love without borders". De expositie is inmiddels gesloten maar het werk wordt in Nederland vertegenwoordigd door Galerie Mooi Man in Groningen.

De connectie met de Russische schilder Servey ontstand drie jaar geleden tijdens het Nederland-Ruslandjaar 2013. Voor hem de connectie waarmee hij voor het eerst in Europa kon exposeren.