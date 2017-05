« Overzicht MVS video

In de Amsterdamse Keizersgrachtkerk werd op 30 april 2017 een dankdienst gehouden i.v.m. hun 25e verjaardag. In de tuin sprak MVS/Menne Vellinga met enkele kerkgangers. De meesten komen (on)regelmatig van ver buiten de hoofdstad. Ds. Wielie Elhorst bracht de gelukwensen over namens de PKA en PKN. Man ven het eerste uur Cees Meynen ontving uit handen van wethouder/loco-burgemeester Abdeluheb Choho de Andreaspenning van de stad Amsterdam. Dit is een penning van verdiensten. Beeld: Raymond Smulders.