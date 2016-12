« Overzicht MVS video

De Maagd Maria (15 augustus; Haar dag!) en Gerard van het Reve staan tijdens de 9e herdenking centraal in de Vitus Kerk te Blauwhuis. Aansluitend in Greonterp spreekt Menne Vellinga met Hans Wiegel en Woelrat.

Komt dat houten kruis ter nagedachtenis aan de Volksschrijver nog op dat bijzondere 'kerkhof' tegenover Huize Het Gras? Wiegel wil zich daar best voor inzetten.

De korte fragmenten van de door Gerard van het Reve uitgesproken gedichten staan op de cd Trouw. Deze is als bijlage opgenomen in Gerard Reve Verzamelde Gedichten. Uitgave De Bezige Bij (2001) ISBN 90 234 0078 X