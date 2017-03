« Overzicht MVS video

Jan Veering bezoekt de première van Scar Tissue: een korte Nederlandse film van Nish Gera over een lhbti Syrische asielzoeker die een affaire krijgt met een Nederlandse jongen. We spreken met hoofdrolspeler Noah Valentijn, regisseur Nish Gera en vluchteling Osama over de problemen waar homo vluchtelingen tegen aanlopen.